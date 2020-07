OFFICIEEL: Genk én Waasland-Beveren kondigen langverwachte transfers aan

Ook in het verlengde weekend van velen deden enkele clubs toch nog enkele topzaken. Het was in de Belgische competities niet anders.

Zo wist KRC Genk (eindelijk) de komst te melden van Daniel Munoz. Die is inmiddels geland vanuit Colombia en kon zo meteen op de foto voor de Limburgers. Bienvenido a Bélgica

Bienvenido a nuestro club

Waasland-Beveren kondigde ondertussen de transfer aan van Joe Efford. De 23-jarige Amerikaanse winger komt over van GS Ergotelis in de Griekse tweede klasse. De flankspeler scoorde 11 doelpunten vorig seizoen voor zijn Griekse team en moet nu dus de Waaslanders in (vermoedelijk) 1B aan doelpunten helpen. Welkom op de Freethiel, Joe Efford! 💛💙🦁

— Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) July 20, 2020