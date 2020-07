Roeselare stelt zijn staf voor: Verwachte naam wordt bijgestaan door bekende Nederlander en Roeselaars Icoon annex jeugdproduct Club & Anderlecht

Het lag al enkele dagen in de pijplijn, maar Roeselare 2.0 werd nu voorgesteld op Schiervelde met enkele bekende namen in de staf. Naast de komst van Anele als speler werd nu ook de T1 en zijn assistenten voorgesteld.

Karel Fraeye werd - zoals verwacht - voorgesteld als nieuwe T1 bij KSV Roeselare, maar hij brengt wel nog enkele extra coaches mee.

"Ik had er nood aan om iets van nul te kunnen opbouwen", aldus Fraeye op een persconferentie op Schiervelde. "Het is mooi dat club toeliet om mijn staf volledig zelf samen te stellen."

Van Damme & de Nooijer

Fraeye stelde met Jamaïque Van Damme en Denis de Nooijer twee assistenten voor. De eerste is een ex-jeugdproduct van Club Brugge en Anderlecht die zijn profcarrière in 2004 bij Roeselare begon, de tweede kan heel wat adelbrieven voorleggen als speler en als assistent in de Nederlandse profcompetities.

Stijn Meert wordt TVJO bij Roeselare, ook Wim Hofkens zal zich in de jeugdstaf mengen bij de club uit Eerste Nationale.