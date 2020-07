De prognose van de redactie: huiswerk nu al te laat ingeleverd

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Woensdag 22 juli laten we Sint-Truiden aan bod komen, een team waar nog heel veel werk aan is.

Prognose We gaan er geen doekjes om winden: met wat STVV nu rondlopen heeft gaan ze hun ambities nooit waar kunnen maken. De Japanse eigenaars van DMM.com willen zo graag opschuiven naar de linkerkolom, maar dan moeten ze de komende weken wel heel straf uit de hoek gaan komen. Met één transfer afgerond moeten ze niet hopen om beter te doen dan de 12de plaats van vorig seizoen. Kevin Muscat heeft de beschikking over een allegaartje van nationaliteiten, maar nog geen wezenlijke versterkingen. En de competitie begint - normaal gezien - toch binnen 17 dagen. Opvallende transfers Het enige opvallende is dat er nog maar één transfer gedaan is. Met Keito Nakamura werd een vijfde Japanner toegevoegd. Hopelijk brengt hij een surplus aan scorend vermogen, want daar wrong het schoentje wel meermaals vorig seizoen. Misschien vinden ze ook wel best nog wat Belgen, want momenteel liggen er maar acht onder contract, waaronder heel wat jonkies. Het zou zelfs een probleem worden om er genoeg op het wedstrijdblad te krijgen. Sterke punten/Vraagtekens STVV is dus nog één groot vraagteken. Er wordt wel gezegd dat er de komende dagen heel wat transferactiviteit kan verwacht worden, maar dat wordt al langer aangekondigd. Een smetteloze voorbereiding hebben ze op Stayen dus niet gekend. De kans is groot dat er een heel aantal potentiële basisspelers moeten ingepast worden als de competitie al voor de deur staat.