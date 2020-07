Komt woensdag officiële bevestiging voor Anderlecht-aanwinst?

In Anderlecht zijn de onderhandelingen rond de komst van Percy Tau zo goed als rond. Woensdag staat er nog een (finaal) onderhoud gepland.

Na een uitleenbeurt aan Club Brugge, zal Brighton & Hove Albion de Zuid-Afrikaan dus hoogstwaarschijnlijk uitlenen aan Anderlecht. In het huurcontract zou geen aankoopoptie verwerkt zitten. Bij Brighton zien ze het uitlenen van 'The Lion of Judah' als een goede optie aangezien hij in Engeland maar moeilijk aan een werkverginnung raakt.

Trauma Union

Bij Anderlecht kennen ze Percy Tau heel goed. In de bekerwedstrijd tegen Union twee jaar geleden verloor Anderlecht in eigen stadion met 0-3 van Union. Niakaté was de uitblinker bij Union met een hattrick, maar ook Percy Tau stond op het veld bij Union.