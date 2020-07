"Er is interesse uit Nederland, België, ...": Ratko Svilar laat zich uit over de toekomst van zijn zoon

Mile Svilar kreeg nog eens een kans bij Benfica in een verder overbodige wedstrijd bij de Portugezen. Ondertussen is er interesse genoeg in de Belgische doelman.

Meer dan een jaar was het geleden dat Svilar nog eens een wedstrijd mocht spelen op het hoogste niveau. De 20-jarige Antwerpenaar speelde vooral bij de beloften van Benfica. In 2017 vertrok hij met de nodige adelbrieven van Anderlecht naar Portugal, er zich echt doorzetten lukte voorlopig nog niet. Interesse En toch: Benfica - waar hij nog tot 2022 onder contract ligt - wil hem graag houden en zijn contract zelfs openbreken. Maar er is ook interesse van heel wat andere clubs. "Er zijn drie Portugese ploegen die hem willen, er is ook interesse uit Nederland, België, ...", laat vader Ratko in zijn kaarten kijken bij Het Laatste Nieuws. "Ik wil gewoon dat hij gelukkig is en dat hij speelt."