Nieuwe wending: KV Kortrijk leek hem binnen te halen, maar het wordt dan tóch ambitieus Lommel voor 18-jarige winger

Lommel heeft sinds zijn overname door de City Group al heel wat transfers weten te realiseren. En het is nu opnieuw raak, al had het heel wat voeten in de aarde.

Manchester City haalde Ishak Boussouf (18) bij ES Sétif en wilde hem graag stallen bij Lommel, maar zijn zaakwaarnemer zag dat niet zitten. Die zocht voor de Algerijnse winger een oplossing in 1A en leek die met KV Kortrijk ook te hebben gevonden. Dan toch Lommel ... Maar volgens Het Belang van Limburg is het nu alsnog Lommel die de deal rond de speler van 900.000 euro heeft weten af te ronden. En dus zal de 18-jarige flankspeler volgend seizoen uitkomen in 1B en niet in 1A. Of komt er nog een wending in het verhaal?