Waasland-Beveren blaast oefenpartij tegen Cappellen om 'medische redenen' af

Waasland-Beveren speelde vorige week nog een oefenwedstrijd tegen de sterren van PSG. Vrijdag stond een nieuwe oefenpartij tegen Cappellen gepland. Deze oefenpartij is intussen door Waasland-Beveren omwille van medische redenen afgeblazen.

Dat laten de Waaslanders op hun clubwebsite weten. Gelukkig is er niemand van de Beverse spelers of staf besmet geraakt met het coronavirus. De afgelasting is eerder preventief.

"Omdat niet alle spelers en trainers van Cappellen zich hebben laten testen op het virus konden we niet anders dan de wedstrijd van morgenavond annuleren", klinkt het bij de Waaslanders.

"Onze spelers zullen in plaats van een oefenwedstrijd twee trainingen inplannen in hun programma."