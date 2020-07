5 redenen waarom Nill De Pauw een logische aanwinst is voor Antwerp

Vrijdag pakte Gazet van Antwerpen uit dat Antwerp in verregaande onderhandelingen is met Nill De Pauw. De Pauw mag dan wel niet de grote naam zijn waarvan men op de Bosuil droomt, helemaal onlogisch zou zijn komst dan ook weer niet zijn.

1. Speelde nog samen met Leko

Eerst en vooral: trainer Ivan Leko kent hem als geen ander. De Kroatische trainer speelde immers vier seizoenen aan de zijde van De Pauw bij Lokeren. Hij kan dus als geen ander De Pauws kwaliteiten én gebreken inschatten.

2. Belg

Een extra Belg kan nooit kwaad. Dat geldt zeker ook voor Antwerp. Met het vertrek van Mirallas, Gano, Defour, Teunckens, Bolat en Arslanagic vertrokken er deze zomer al heel wat (voetbal)Belgen bij de Great Old. Neem nog daarbij de langdurige blessures van Coopman en De Sart, en je weet dat een Belg geen overbodige luxe is in de Antwerpse selectie.

3. Ervaring

Op zijn 30ste beschikt De Pauw over tonnen ervaring, zeker in de Belgische competitie. Meer dan 250 wedstrijden speelde hij voor Lokeren en Zulte Waregem al in de Jupiler Pro League, waarvan 27 wedstrijden in POI. Hij kent met andere woorden het klappen van de zweep.

4. Goedkoop

Het contract van De Pauw bij het Atheense Atromitos loopt eind volgend seizoen af. Het is dus het moment voor de Griekse club om te cashen voor De Pauw. Al zal dat allemaal wel meevallen: De Pauws marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 725 000 euro. Hoe dan ook zal het een veel goedkopere operatie zijn dan bijvoorbeeld Nacer Chadli naar Antwerp te halen.

5. Flankaanvaller

Met het vertrek van Mirallas en Baby is de spoeling erg dun op de positie van flankaanvaller. Zeker gezien het feit dat ook Didier Lamkel Zé om gekende redenen helemaal uit beeld is verdwenen.

Conclusie

Of Nill De Pauw bij een Belgische topclub als Antwerp kan uitgroeien tot certitude, durven we te betwijfelen. Dat hij nooit meer dan zeven competiedoelpunten in een seizoen maakte, spreekt ook in zijn nadeel.

Toch zou hij met zijn profiel (Belg, flankaanvaller, ervaring in JPL) een welgekomen versterking in de breedte zijn. Een versterking die Gheysens en co niet al te veel geld hoeft te kosten.