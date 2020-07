Bryan Ruiz heeft een nieuwe club gevonden. Nadat zijn contract bij Santos in onderling overweg ontbonden werd flirtte Ruiz heel even met een terugkeer naar AA Gent, maar nu zet de Costa Ricaan zijn carrière verder in eigen land.

U las HIER al dat Ruiz graag wou terugkeren naar België, maar het is dan toch geen AA Gent geworden. Bryan Ruiz keert terug naar de club waar het voor hem allemaal begon, LD Alajuelense. Dat maakte de club en de Costa Ricaan zelf bekend donderdagavond. Ook een terugkeer naar FC Twente had Ruiz graag voor elkaar gekregen, maar die club wees de middenvelder al openlijk af. "Ruiz is een speler die niet uit de Europese gemeenschap komt. Het zou niet verantwoord zijn om een speler van 34 jaar die twee jaar niet gespeeld heeft een salaris aan te bieden van 440.000 euro in coronatijden." Ruiz keert dus terug naar de club waar hij doorbrak. Bij Alajuelense maakte hij 17 jaar geleden zijn debuut. Nadien maakte hij nog furore bij onder andere AA Gent, Twente, PSV, Fulham en Sporting Lissabon.