Atalanta-speler lacht als hij zijn waarde hoort: "30 miljoen? Daar word ik slecht van"

Bij Atalanta zijn ze bereid om vleugelspeler Robin Gosens te verkopen voor een bod tussen de 25 en de 30 miljoen euro. Maar de speler zelf gaat daar niet echt akkoord mee.

"30 miljoen euro? Ik word slecht als ik dat hoor", reageert Gosens bij het Duitse Spox. "Ik heb echt moeilijkheden om dat te begrijpen. Het zullen de prijzen van vandaag zijn misschien? Hakimi ging ook voor 45 miljoen van Dortmund (Real) naar Inter", klinkt het bij de Duitser.

De Duitse flankspeler heeft in 31 Serie A-wedstrijden 9 doelpunten gescoord en 8 assists gegeven. Hij zou op interesse kunnen rekenen van RB Leipzig, Schalke 04 en wordt ook in verband gebracht met Juventus en Inter. "Wanneer je met die ploegen in verband gebracht wordt, is dat een heel grote eer"", reageert hij op de interesse.

Zelf niet bezig met transfer

Maar toch is een mogelijke transfer geen prioriteit van Gosens. "Ik kijk nog uit naar het Champions League-avontuur met Atalanta. Ik zal wel zien wat erna nog komt. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik in de Bundesliga wil spelen, maar in Bergamo zijn we niet veel stappen verwijderd van een echt topteam", besluit hij.