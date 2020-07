Standard wil kans op besmetting beperken en trekt op oefenstage naar eigen Académie

Terwijl de besmettingen met covid-19 in ons land opnieuw de hoogte ingaan neemt Standard het zekere voor het onzekere. De Luikenaars gaan op ministage en zoeken het niet al te ver weg.

Op een week tijd is het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus gestegen van 132 per dag naar 2016 per dag tussen 15 en 21 juli. Ook het aantal ziekenhuisopnames is gestegen in vergelijking met de week ervoor.

Twee weken voor de start van de competitie wil Standard dan ook geen enkel risico nemen. Een speler met het virus moet namelijk in quarantaine en dat kunnen ze bij de Rouches zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen missen als kiespijn.

De Luikse club had bij de laatste test geen enkel positief coronageval in de rangen. Van maandag tot vrijdag zullen ze op stage gaan naar de eigen Académie, meldt Het Nieuwsblad. Kwestie van het besmettingsgevaar niet op te zoeken.