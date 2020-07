Xavi test positief op het coronavirus

Xavi Hernández, de manager van Al-Sadd, maakte zonet zelf bekend op instagram dat hij positief testte op het coronavirus. Hij zal zo de herstart van de Qatarese competitie missen.

Xavi, de voormalige kapitein van FC Barcelona, maakte via een bericht op instagram bekend dat hij het coronavirus heeft opgelopen. De Spanjaard die momenteel als coach aan de slag is bij Al-Sadd zal nu enkele weken in quarantaine moeten.

De Qatarese competitie, de Qatari League, is ondertussen al terug herbegonnen. Vanavond zou de ploeg van Xavi het opnemen tegen Al-Khor om 18:00 (lokale tijd). Maar daar zal hij dus niet bij aanwezig zijn. De coach van het beloftenteam, David Prats, zal zijn plaats innemen op de bank.