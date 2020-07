Bayat opgemerkte gast bij Anderlecht - Nantes, al is dat geen grote verrassing: "Als een makelaar de club belt, dan is het Bayat die terugbelt"

Een opgemerkte gast in de Lotto Arena zaterdag voor de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Nantes: Mogi Bayat. Hoeft het te verbazen, eigenlijk?

Dat is nog maar de vraag, want Mogi Bayat heeft binnen het Belgisch voetbal nog steeds bij vele clubs een voet tussen de deur.

Maar zijn invloed bij Nantes? Die staat als een paal boven water, gezien de vele transfers die hij voor de Franse club al deed de voorbije jaren.

Officieuze sportief directeur

"Wanneer een makelaar Nantes contacteert in verband met een transfer is het Bayat die terugbelt. Officieus is hij de sportief directeur van de club", aldus analist en Nantes-kenner Jean-Marcel Boudard in La Capitale.

Waarna hij eraan toevoegt dat Gillet en Moses Simon de enige goede transfers van hem waren bij Nantes: Limbombe, Kara, Emond, Kayembe, ... Allen vielen ze door de mand.