Ivan De Witte vraagt om hervormingen, met prikjes richting diverse kanten: "Het mag wat kosten" en "Ik volg Vincent Mannaert daarin"

De voorbije jaren kwam het Belgisch voetbal al meermaals in het oog van een storm terecht. En dus dringt hervorming zich stilaan op. "En dat mag veel geld kosten", is Ivan De Witte duidelijk.

"Het verdient in elk geval geen schoonheidsprijs. Maar het was en is zeer gecompliceerd. Er moet zeer hard worden nagedacht over een hertekening van de Pro League. Daar moet eigenlijk niet aan worden getwijfeld: het is de eerste vereiste", aldus Ivan De Witte in De Zondag.

Mannaert

De voorzitter van AA Gent windt er geen doekjes om: "Ik volg Vincent Mannaert helemaal: laten we beginnen met een externe doorlichting en een bekwame consultancy door een gerenommeerd bureau. En dan heb ik het over de structuur en het functioneren van de Pro League én van de bond. Absoluut. En dat mag veel geld kosten."

Ook de dubbele petjes (dank aan Mehdi Bayat of Peter Croonen) moet worden aangepakt, meent De Witte. "De flou artistique tussen Pro League en voetbalbond worden aangepakt, nu is niet altijd duidelijk wie voor wat staat. Het is op een kleine schaal wat in politiek België gebeurt, hé. Dat is niet persoonlijk, maar structureel."