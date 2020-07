Pittig gerucht: 'Club Brugge denkt aan spraakmakende terugkeer van flankspeler'

Club Brugge is op zoek naar extra aanvallende versterking en daarbij komen ook al eens gekke namen de revue gepasseerd. Zo is er een ex-speler volgens Turkse media op weg terug naar Jan Breydel.

Nabil Dirar speelde van 2008 tot 2012 bij Club Brugge, volgens Turkse media wordt hij nu aan een terugkeer gelinkt.

Contract tot 2022

De winger verlengde afgelopen winter zijn aflopende contract bij het Turkse Fenerbahçe nog tot 2022, dus is de vraag hoeveel de Turken voor hem willen vangen.

Dirar is ondertussen 34 en heeft heel wat ervaring in België, want hij speelde ook voor onder meer Westerlo, Union en RWDM.