Antwerp verrast met Lamkel Zé, maar ook Club Brugge tovert een geheim wapen uit de hoed voor bekerfinale

Antwerp FC heeft met de terugkeer van Didier Lamkel Zé in de A-kern een extra wapen tevoorschijn getoverd voor de finale van de Croky CUp. Maar ook Club Brugge heeft nog een extraatje in de hoed zitten.

De kans is namelijk heel groot dat Emmanuel Dennis zaterdag in de basiself staat van Philippe Clement. De flankaanvaller werd beticht van ‘transferitis’, maar het lijkt erop dat de spreekwoordelijke klik is gemaakt.

Het is geen geheim dat Dennis van een stap hogerop droomt, maar daarvoor moet er eerst een concrete aanbieding komen. En dan nog eentje die aan de eisen van Club Brugge voldoet. Dennis begrijpt nu ook dat blauw-zwart hem niet voor een appel en een ei kan laten vertrekken.

Afgelopen weekend liet Clement de flankaanvaller twee keer opdraven. Bovendien had de coach vriendelijke woorden in petto. “Dennis doet de trainingen en matchen mee als hij fit is”, liet de oefenmeester optekenen in Het Laatste Nieuws.

Een fitte en heldere Dennis is dan ook in alle gevallen een meerwaarde voor Club Brugge. En misschien kan een topprestatie in de bekerfinale geïnteresseerde clubs wakker schudden. De transferperiode moet immers nog beginnen.