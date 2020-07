Ivan Leko schuift favorietenrol door: "Hopelijk 13 à 14 goede spelers"

Zaterdag is het zover, dan spelen Antwerp en Club Brugge om de eerste prijs van het seizoen. Ivan Leko legt de druk alvast bij de tegenstander.

Antwerp zal met een gehavende ploeg aan de start van de bekerfinale staan, al had Philippe Clement daar ook al een duidelijke mening over. Lees die HIER gerust nog eens na.

Ivan Leko van zijn kant schuift de favorietenrol wel heel ver weg van zijn Antwerp. "Ik hoop dat er geen blessures meer komen", aldus de oefenmeester van stamnummer 1 tegen Sporza.

13 à 14 goede spelers

"Op die manier kan ik 13 à 14 goede spelers hebben zaterdag. Ik ben heel tevreden van de mentaliteit en kwaliteit in de groep. We gaan zeker goed zijn zaterdag, alles is mogelijk in één wedstrijd. De favoriet wint niet altijd, maar Club Brugge is uiteraard wel de favoriet. Ze staan er beter voor op dit moment."

De coach kan ook niet rekenen op Didier Lamkel Zé, die meetraint met de beloften: "Dat is een situatie voor het bestuur en de voorzitter. Ik train de spelers die beschikbaar zijn voor mij. Momenteel is hij dat niet. Hoe dat in de toekomst zit, weet ik niet."