🎥 KV Kortrijk toont nieuwe truitjes voor komend seizoen

Kv Kortrijk stelde vandaag haar nieuwe homeshirt voor. De club liet leden van de MYKVK stemmen op het kleur van de shirts. Rood kreeg duidelijk de voorkeur.

In Kortrijk werden vandaag de nieuwe tenues voor komend seizoen voorgesteld. De homeshirts zijn volledig rood met witte details. In het Guldensporenstadion werd de voorbije twee jaar in het wit gespeeld maar nu grijpen ze dus terug naar het rood.

In het ontwerp zijn ook nog andere details verwerkt. In de kraag vind je een verwijzing naar het 120-jarig bestaan van KV Kortrijk. Het Guldenspoor staat dan weer over de volledige t-shirt geprint.

Het witte tweede truitje en het derde truitje die ook de kleuren rood-wit zal bevatten worden binnen een tweetal weken verwacht.

KV Kortrijk stelde haar truitje voor aan de hand van deze video op haar sociale media kanalen: