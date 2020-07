Benzema geeft toe: Aan het winnen van de Ballon d'Or denk ik constant"

Karim Benzema, de Franse aanvaller van Real Madrid heeft in een video op zijn youtube kanaal aangegeven dat zijn grote droom de Ballon d'Or winnen is.

Real Madrid sterkhouder Karim Benzema heeft openlijk toegegeven dat hij ervan droomt om de Ballon d'Or te winnen. Hij geeft aan dat hij er meermaals over wegdroomt. En hij verklaarde dat hij dat al sinds zijn kindertijd doet.

In een video op zijn YouTube-kanaal onthulde de spits van Real Madrid ook de sterkste verdedigers waarmee hij werd geconfronteerd. Hij noemde zijn eigen teamgenoten Sergio Ramos en Raphael Varane.

Benzema werd, ondanks zijn heldendaden voor Real Madrid in de afgelopen jaren, verbannen bij het Franse nationale team voorafgaand aan hun WK-winnende campagne, na een rel over een sekstape van een ploeggenoot Valbuena. Maar Benzema heeft al meermaals verklaard dat hij de nationale ploeg niet mist en hij trots is op zijn verwezelijkingen bij Real Madrid.

Benzema heeft misschien wel zijn beste seizoen ooit bij Real Madrid achter de rug. En dat werd bekroont met de Spaanse titel. Maar door de coronacrisis gaat de uitreiking van de Ballon d'Or dit jaar niet door.

"Zeker, al vanaf mijn kindertijd, maar het is niet iets dat me gek maakt. Je denkt altijd aan de Ballon d'Or als je een professionele voetballer bent en als je competitief bent. Ik probeer mezelf nooit te definiëren door mijn speelpositie, als een nummer negen of niet als een nummer negen, als 10 of 11; Ik ben een voetballer en ik probeer de beste speler ter wereld te zijn. ”

Benzema zou waarschijnlijk op het podium zijn vergezeld door zijn teamgenoot en Real Madrid-kapitein Sergio Ramos. De ervaren verdediger zorgde ervoor dat Madrid verdedigend ijzersterk was. Hij genoot ook van zijn meest productieve seizoen ooit en scoorde 13 doelpunten in alle competities.

Hieronder kunt u de video zien waarin Benzema spreekt over afgelopen seizoen en vragen van fans beantwoordt: