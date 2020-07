FC Transfervrij: 7 doelmannen met samen meer dan 700 matchen ervaring in België zitten zonder club

Elke seizoen zijn er spelers die bij het begin van de competitie nog geen club hebben gevonden en dit jaar zijn dat er meer dan ooit. In deze reeks gaan we per positie kijken naar spelers die vorig jaar aan de slag waren in 1A of 1B en nu nog geen nieuwe werkgever hebben. Beginnen doen we in doel.

Het lijstje met doelmannen zonder contract is vrij indrukwekkend. Zo zijn de drie doelmannen van Antwerp op zoek naar een nieuwe club: Sinan Bolat, Jens Teunckens en Yves De Winter. Maar er zijn nog enkele doelmannen met de nodige ervaring die nog nergens getekend hebben. Denk maar aan Bram Castro, Davino Verhulst en Sébastien Bruzzese. Dan is er ook nog Mouez Hassen, de Franse doelman die dit seizoen vier keer tussen de palen stond bij Cercle Brugge. Tot slot zitten ook Enzo D'Alberto (laatste club Union), Maxime Wenssens (STVV) en Robin Mantel (Lokeren) zonder club. Wouter Biebauw is nog niet officieel aangekondigd bij Roeselare, maar de twee partijen hebben een mondeling akkoord. >700 matchen ervaring Alles bij elkaar opgeteld hebben de opgesomde doelmannen (Biebauw niet meegerekend) samen meer dan 700 wedstrijden ervaring in de Jupiler Pro League en de Proximus League. En dan hebben Castro, Bolat en De Winter nog veel buitenlandse matchen op hun teller. Veel Belgische clubs hebben hun doelmannen voor komend seizoen al vastliggen, dus is het voor deze 'werkloze' doelmannen vaak vechten om dezelfde plaats. Het enige wat ze kunnen doen is rekenen op het werk van hun makelaar en hun conditie onderhouden. Zo sloegen collega's Verhulst, Mantel en Teunckens de handen in elkaar door met z'n drieën te trainen (dat interview met Verhulst leest u HIER). Hopelijk kunnen de clubloze doelmannen snel ergens aan de slag