Van Eetvelt bevestigt akelig nieuws over Lawrence: "Hij zal een tijd niet spelen"

Anderlecht kan vanwege privéproblemen bij Kemar Lawrence een poos geen beroep doen op de Jamaicaanse linksachter. Anderzijds verwacht men de nieuwe Oekraïense linksback eerstdaags op de club.

Kemar Lawrence zit in zak en as na de dood van zijn broer. De 27-jarige Jamaicaan reist daarom niet naar België en zal de komende weken dus niet inzetbaar zijn. "Over de privésituatie van Lawrence zeggen we niets, uit respect. Hij zal een tijd niet spelen en moet in het reine komen met zichzelf. Daarna zien we wel hoe het verder gaat", gaf CEO Karel Van Eetvelt dinsdag aan bij Het Nieuwsblad.

De CEO van paars-wit ging ook dieper in op de komst van een andere linksachter, Bogdan Mykhaylichenko. "Mykhaylichenko arriveert normaal deze week", aldus Van Eetvelt. De 23-jarige Oekraïner komt over van Zorya Luhansk.