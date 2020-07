Waasland-Beveren kraait nog geen victorie: "Een schande als de Pro League het been toch stijf houdt! Dan gaan we naar het BAS"

Bij Waasland-Beveren is men tevreden over de uitspraak van de rechtbank van Dendermonde. Toch is het voor de Leeuwen nog te vroeg om victorie te kraaien, want de Pro League beslist vrijdag pas over het format.

En als de Pro League de uitspraak van de rechtbank van Dendermonde volgt, dan neemt het Waasland-Beveren op in de kalender van komend seizoen. Per speeldag moet er namelijk een fikse dwangsom betaald worden aan W-B als ze niet worden opgenomen in de Jupiler Pro League.

Wij vernamen echter dat zowel de Pro League als rechtenhouder Eleven Sports niet happig zijn om van het format met 16 clubs af te stappen. Dirk Huyck, voorzitter van de Waaslanders, hoopt dat de Pro League hen een plaats biedt in 1A, maar houdt er ook rekening mee dat men vrijdag voor een format van 16 zal stemmen.

Vrijdag dag des oordeels

"Als de Pro League toch het been stijf houdt, zou dat een brug te ver zijn en een schande voor onze sport. Dan gaan we weer naar het BAS en verhinderen we de competitiestart", klonk Huyck strijdvaardig bij Sporza in een reactie op de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde.

Al hoopt Huyck dat het niet zo ver zal komen. "We hopen dat er daar op de Algemene Vergadering eindelijk solidariteit ontstaat. Dat is al van in het begin onze wens geweest. Wij vinden niet dat andere clubs kunnen beslissen over het lot van onze club. We moeten opgenomen worden in de kalender van 1A met een dwangsom naar de Pro League toe."

"Ik denk dat er de voorbije dagen voldoende mensen met kennis van het dossier en kennis van de rechtspraak in ons land gezegd hebben dat dit de enige mogelijke beslissing is. Dat voorstel van 16 clubs moet van de agenda", besloot hij bij Sporza.