Refaelov heeft een duidelijke boodschap voor D'Onofrio en co: "We missen de kwaliteit om te spelen zoals Ivan het wil"

De bekerfinale luidt voor Antwerp een nieuw tijdperk in. Onder Ivan Leko moet The Great Old nog dominanter spelen en uiteindelijk Club Brugge het vuur aan de schenen proberen te leggen. Al moeten er daarvoor nog flink wat watertjes doorzwommen worden, dat weet ook Lior Refaelov.

Met onder andere Beiranvand, Butez, Boya, Birger en Louis Verstraete en De Pauw trok stamnummer één nochtans al flink wat spelers aan, maar in Deurne-Noord zagen ze ook sterkhouders als Arslanagic, Hoedt en Defour vertrekken. Kwaliteitsinjectie Lior Refaelov denkt dan ook dat het huiswerk allesbehalve af is op de zomermercato voor Antwerp: "Ik vind dat we nog heel wat kwaliteit nodig hebben om een wedstrijd te managen", zegt hij in Het Laatste Nieuws. De Israëlische stilist legt de lat dan ook bijzonder hoog: "Een spits, een winger, nog een middenvelder, een verdediger. We missen de kwalitei om te spelen zoals Ivan het wil. Om het niveau van destijds bij Club te bereiken hebben we nog wat nodig."





