Zoektocht naar een nieuwe flankaanvaller gaat verder bij Anderlecht: paars-wit meldt zich bij Deense topclub

Bij Anderlecht zijn ze nog steeds op zoek naar buitenkansjes. De positie van linksback is afgevinkt. Nog op het verlanglijstje: een polyvalente (flank)aanvaller.

Percu Tau zou op weg zijn naar het Lottopark, maar Ghanese media melden nu ook de interesse van de Belgische recordkampioen in de persoon van Isaac Atanga. Dat is een 20-jarige winger die uitkomt voor het Deense Nordsjaelland.

De jonge Ghanees kan in zijn eerste jaar in de A-kern bij de Deense topclub al aardige statistieken voorleggen. Hij was meteen goed voor zeven goals en vier assists in 25 wedstrijden.

Atanga ligt nog tot 2023 vast bij zijn club dus zal Anderlecht de nodige centen op tafel moeten leggen om hem los te weken.