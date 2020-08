Antwerp gaat na bekerwinst rechtstreeks de Europa League in: extra centen voor extra versterking?

De zege van Antwerp in de Bekerfinale betekent niet alleen de eerste prijs in 28 jaar voor stamnummer één, maar meteen ook de rechtstreekse kwalificatie voor de poulefase van de Europa League. Wat extra zakgeld dus voor Antwerp, waarmee het vermoedelijk de transfermarkt optrekt.

Paul Gheysens liet het zich gisteren al ontvallen na de bekerwinst dat Antwerp nog flink gaat uithalen op de transfermarkt. De vooruitzichten op Europees voetbal hebben die aspiraties alleen maar gesterkt want een eerzuchtige man als Gheysens wil geen mal figuur slaan op het Europese toneel.

Door de rechtstreeks deelname aan de Europa League is 'The Great Old' alvast zeker van een kleine drie miljoen euro aan startgeld. Per zege komt daar 570.000 euro bij, per gelijkspel 190.000 euro. Als groepswinnaar strijk je nog eens 1 miljoen euro op en als tweede 500.000 euro.

Inkomsten die Gheysens graag zal zien binnenkomen want de West-Vlaamse zakenman pompte al meer dan 20 miljoen euro via kapitaalsverhogingen in Antwerp sinds de promotie van zijn club naar 1A.