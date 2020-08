Allebei zeker van promotie en toch veel strijd: "Iedereen wou op basis van sportieve verdiensten overgaan" & "Blij met promotie, maar nu overheerst de ontgoocheling"

De spankracht van de finale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot kreeg een flinke knauw toen bekend werd dat beide clubs zouden promoveren naar 1A. Maar toch werd er flink wat strijd geleverd op het veld. De duels werden niet gemeden en de wil om de beker te pakken was groot.

"Onze wil om te winnen is niet veranderd na die beslissing van de Pro League", gaf Mathieu Maertens aan vanuit het verliezende kamp. "Er stond veel op het spel. Iedereen wou die beker pakken en op basis van sportieve verdiensten overgaan. Dat is jammer genoeg niet gelukt. We zijn uiteraard opgetogen door die promotie, maar nu overheerst de ontgoocheling."

Minder spankracht

Marc Brys was het daar niet helemaal mee eens. "Ja, dit was nog voor de beker, maar het feit dat we allebei zouden promoveren heeft de spankracht van deze match doen afnemen. Niettemin werd er gestreden. Jammer van het scoreverloop, want dat had er helemaal anders kunnen uitzien", verwees de trainer van OHL naar de gemiste kansen in de eerste helft.

"De beker in de lucht steken, promoveren als kampioen, dat doet iets met je", verklaarde Beerschot-trainer Hernan Losada de felle strijd die er op het veld werd geleverd.