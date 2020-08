Klein bommetje na de bekerfinale: "De spelers van Brugge deden hautain" & "Ze spraken al over de dubbel en feesten"

Ondanks de favorietenrol was het niet Club Brugge dat zaterdagavond de beker in de lucht mocht steken. Een gretig Antwerp was vanaf de eerste minuut bij de zaak en op de overwinning viel niet veel af te dingen. Achteraf legden de Antwerp-spelers uit waar ze hun motivatie haalden.

Want het leek wel of Antwerp veel gemotiveerder voor de dag kwam dan Club Brugge. Dat de wil om te winnen groter was bij de Great Old. "Brugge speelde een match die ze in hun hoofd al gewonnen hadden. Ze spraken over de dubbel, afwezigen bij ons en feesten. Ook de media gingen daar in mee", liet aanvoerder Faris Haroun optekenen na de wedstrijd.

En de middenvelder van Antwerp moest nog iets kwijt over de wedstrijd. “Ik heb veel beledigingen naar mijn hoofd gekregen van de Brugse spelers. Ik ben er wel rustig onder kunnen blijven, maar ik vond hun gedrag erg hautain.”

Mensen die zogezegd iets van voetbal kennen gaven ons maar 5% kans om te winnen.

Ook Ritchie De Laet pepte zich op met wat er vooraf gezegd en geschreven is over de match. "Mensen die zogezegd iets van voetbal kennen gaven ons maar 5% kans om te winnen. Maar als het 2-0 of 3-0 was met de rust kon niemand daar iets van zeggen."

"Je leest dat je bijna geen kans hebt", aldus trainer Ivan Leko. "Net daarom waren we zo gemotiveerd. Ik zit nu 20 à 30 jaar in het voetbal en als ik een ding weet dan is het dit: je hebt altijd kans om te winnen, er is geen onklopbaar team."

Het laatste woord is voor Haroun. "Bij Antwerp draait het niet om wie speelt of niet speelt, wie gebleven is en wie vertrokken. Wij hebben onze mentaliteit en dat is voor elkaar knokken tot de laatste minuut. Dat is Antwerp. Deze zege was enorm verdiend."