Transfernieuws en Transfergeruchten 02/08: Vertonghen - Roberto - Stekelenburg - Dennis - Bedia - Pope - Badiashile Mukinayi - Mohammadi

Bij Tottenham liep zijn contract af en dus kon Jan Vertonghen (33) zowat alle kanten uit deze zomer. De keuze is nu gevallen, zo blijkt. ( Lees meer )

'Engelse promovendus wil zich wapenen voor Premier League en komt met bod van zeven miljoen euro shoppen in Ghelamco Arena voor Milad Mohammadi'

De Premier League voor dit seizoen zit erop, maar volgend seizoen gaat het opnieuw onverminderd verder. En de teams uit Engeland werpen ook graag eens een blik op de Belgische competitie. (Lees meer)

Miljoenenboden op komst? 'Italiaanse én Duitse topclubs meldden zich voor Emmanuel Dennis (Club Brugge)'

Hij was misschien wel de meest opvallende bankzitter tijdens de bekerfinale, gezien de aanvallende onmacht van Club Brugge. Een transfer zit er er dan ook stilaan aan te komen. (Lees meer)

'Sergi Roberto in Engelse belangstelling'

Sergi Roberto van Barcelona zou in de belangstelling staan van Manchester City. Dat laat alvast Sport weten.

'Broer ex-Cerclegoalie erg gewild'

Benoit Badiashile - de jongere broer van gewezen Cerclegoalie Loic en tevens eigendom van AS Monaco - staat in de belangstelling van onder meer Manchester United, Bayer Leverkusen en Real Madrid. Dat geeft The Mirror alvast aan.

'Chelsea aast op doelman Burnley'

Chelsea wil er graag Nick Pope, de doelman van Burnley bijhebben. Dat staat te lezen in de Engelse media. De toekomst van Kepa blijft onzeker.

'Chris Bedia heeft Belgische opties'

Chris Bedia heeft geen toekomst meer bij Charleroi, maar zou volgens Le Soir naar andere Belgische clubs kunnen.

Ajax heeft doelman beet

Het is nu ook officieel: de transfer van Maarten Stekelenburg (37) naar Ajax is helemaal rond. Zo hebben de Ajacieden dus een extra doelman voor als Onana nog zou vertrekken.