"Als ik voor Anderlecht kies, doet mijn vrouw mij dood": Rode Duivel Jan Vertonghen heeft gekozen tussen Ajax, Anderlecht, Club Brugge en de andere geïnteresseerden

Bij Tottenham liep zijn contract af en dus kon Jan Vertonghen (33) zowat alle kanten uit deze zomer. De keuze is nu gevallen, zo blijkt.

Volgens Italiaanse bronnen zal Jan Vertonghen zich eerstdaags melden bij het Italiaanse AS Roma. Daarmee lijkt de kogel (eindelijk) definitief door de kerk.

De voorbije maanden was er bijna geen enkele club die géén interesse leek te hebben in Vertonghen: vanuit Duitsland, Italië, Nederland en zelfs België was er genoeg interesse.

AS Roma

Ajax, Club Brugge, Anderlecht, wie weet zelfs Beerschot dat nu ondertussen in 1A speelt? Vertonghen liet alle opties open, behalve paars-wit - al gekscherend zei hij toen dat zijn vrouw hem dan zou dood doen.

Maar het wordt dus de Serie A voor de Rode Duivel, die de voorbije jaren in de Premier League heel wat krediet heeft opgebouwd. Benieuwd of hij ook in Italië zijn streng kan trekken.