20 matchen als hoofdcoach en nu al een trofee: "Maar het beste moet nog komen"

In oktober 2019 nam Hernan Losada als assistent-trainer het roer over van Stijn Vreven. Onder het sportieve bewind van de Argentijn pakte Beerschot de periodetitel en won het de promotiefinale. "Maar het beste moet nog komen", aldus de 38-jarige trainer.

"We hebben de titel gepakt tegen een ploeg die op papier veel meer middelen heeft dan wij.", was Hernan Losada trots op de prestatie van zijn Beerschot. "Na hun periodetitel was OHL ook favoriet om de tweede te pakken en te promoveren."

"Je moet ook niet vergeten dat we maar vier punten boven play-off 3 stonden toen ik overpakte. Veel mensen dachten dat het een hopeloze situatie was, maar we hebben fantastisch teruggevochten. We hebben een hechte groep gecreëerd, met spelers die door een muur willen lopen."

Kapitein van het schip

"Alles is mogelijk, als je er maar in gelooft", ging de Argentijn verder. Hij is nog maar sinds oktober 2019 T1 en hij heeft al een prijs te pakken. Daar kunnen niet veel coaches mee uitpakken.

"Dat is fantastisch, toch? 20 matchen (de forfaitpartij tegen Virton telt hij er niet bij, nvdr.) en al een trofee op je palmares, daar doe je het voor. Het is ook tien keer mooier om als coach een titel te pakken, want als kapitein van het schip ben je toch de eindverantwoordelijke", besloot Losada.