De prognose van de redactie: de beker was nog maar het begin, Antwerp mag/moet dromen van de Champions League

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Dinsdag 4 augustus laten we Antwerp aan bod komen. Zij mogen hoger dan ooit mikken, zo lijkt het wel.

Prognose

In het seizoen 2019-2020 speelde Antwerp tot op de laatste speeldag van de reguliere competitie mee voor de tweede plaats, weliswaar op respectabele afstand van kampioen Club Brugge. Toch waren ze het enige team dat blauw-zwart wist te verslaan.

Met een verhakkeld team - de nieuwkomers mochten nog niet meespelen - werd de bekerfinale gewonnen van opnieuw datzelfde Club Brugge. Het is reden genoeg om aan te nemen dat Antwerp - samen met Gent misschien - wel eens dé uitdager moet gaan worden. Wij verwachten alvast een hoge klassering, op de Bosuil wordt gedroomd van de Champions League - maar er is geen haast bij.

Opvallende transfers

Antwerp heeft zich ontdaan van enkele dure spelers qua lonen (Mirallas, Defour, Bolat, ...) en zag ook Baby, Hoedt en Arslanagic vertrekken van De Bosuil. Aan inkomende zijde werden al twee doelmannen (Butez en Beiranvand) en verder De Pauw, Verstraete en Boya binnen gehaald.

Daarmee is het eerste luik van de transfers achter de rug, mogelijk dat er nu een versnelling hoger geschakeld wordt. De bekerwinst geeft recht op Europese poules, dus zullen er zeker nog een drietal versterkingen gaan bijkomen.

Sterke punten/Vraagtekens

Met Arslanagic en Hoedt vertrokken twee centrale verdedigers bij Royal Antwerp, maar in de bekerfinale deden Seck, Pius en De Laet het prima achterin. De kwaliteiten van Buta en Juklerod kennen we als ze in vorm zijn en ook op het middenveld loopt er wel wat kwaliteit rond.

Krijgt Lamkel Zé een nieuwe kans en kan hij zich tonen naar het talent dat hij heeft? Dan is de Kameroener zeker een aanwinst, terwijl voorin Dieumerci Mbokani ook dit seizoen zijn waarde zal hebben.

Het grootste vraagteken is misschien nog: kan Ivan Leko ook tegen de kleine ploegen voor dominant voetbal én driepunters zorgen? Tegen de toppers was het zelden een probleem voor The Great Old, maar een titel win je ook (vooral) tegen de 'kleintjes'. En nu er 18 ploegen in 1A zitten, komen er daarvan eigenlijk nog twee extra bij ...