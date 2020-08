Ivan Leko was zelf verbaasd over fysieke en tactische paraatheid Didier Lamkel Ze: "Ik had het niet verwacht, maar daarom speelde hij"

Enigszins verrassend stond Didier Lamkel Ze in de basis tegen Club Brugge. Nog verrassender was de prestatie die de Kameroener op de mat legde.

Lamkel Ze trainde pas sinds maandag mee, maar liet zien zowel fysiek als tactisch volledig fit te zijn. "Het is toch opvallend dat de spelers van Antwerp na de wedstrijd allemaal vertellen hoe ze twee tot drie weken gedrild waren om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Lamkel Ze trainde amper een week mee, maar daar was niks van terug te zien", steekt Arnar Vidarsson zijn lof niet onder stoelen of banken in Extra Time.

Ivan Leko toverde met Lamkel Ze een konijn uit de hoed, maar de Kroaat verschoot zelf ook van de Kameroener. Ik verschoot zelf van de focus van Didier Lamkel Ze. Die was er vanaf maandag meteen, dat had ik niet verwacht. Daarom mocht hij aan de wedstrijd beginnen."

Leko en Antwerp konden stunten, door met een beduidend zwakker elftal favoriet Club Brugge te verslaan. "Antwerp heeft het vooral mentaal slim gespeeld. Telkens maar weer in die rol van underdog kruipen, waardoor Club Brugge op het veld liep alsof ze al gewonnen waren", vertelt Vidarsson.

"Dat was inderdaad belangrijk", vult Leko aan. "We wisten dat we het van ons collectief moesten hebben, want individueel maakten we geen kans."

Als het van individuen moet komen, dan springt Lamkel Ze natuurlijk in het oog bij Antwerp. Of hij blijft, daar is nog geen duidelijkheid over. "We bekijken het dag per dag", wist Leko daarover te zeggen. "Zijn gedrag moet veranderen. Als je je zo gedraagt, moet je elke wedstrijd het verschil maken en dat doet hij veel te weinig", vult Vandenbempt aan.