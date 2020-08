Roberto Martinez stelt opvallende conclusie: "Frankrijk verdiende het om die halve finale te winnen"

Het was een wedstrijd die voor eeuwig in het geheugen van elke Belg gegrift zal staan. Frankrijk wist met een nipte overwinning de WK-droom van de Rode Duivels aan diggelen te slagen.

Frankrijk beperkte zich tijdens die wedstrijd vooral tot verdedigen en luurde op die ene mogelijkheid om de wedstrijd op slot te doen. Die kwam er door een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti. De rest van de wedstrijd stoten de Rode Duivels tegen een muur en werd zowat elke Belg met de minuut gefrustreerder door het tijdwinnen van Kylian Mbappé.

Twee jaar later blikt Roberto Martinez nog eens terug op die wedstrijd bij RTBF. "Het verlies van Thomas Meunier heeft ons harder geraakt dan we aanvankelijk dachten. Niet enkel omdat we onze rechtsachter verloren, maar daardoor moesten we ook andere spelers naar een andere positie schuiven. Zo moest Nacer Chadli opeens rechts gaan spelen."

"Als je de wedstrijd nu terugbekijkt, dan zal je zien dat we bijna 60% balbezit hebben. Toch verloren de Fransen nooit de controle over de wedstrijd. We stoten tegen een onwrichtbaar defensief blok. Ze speelden een defensief perfecte wedstrijd."

"In zo'n wedstrijd komt het aan op details. Wij hebben onze kansen gehad, maar zij ook. Die hebben ze afgewerkt en dus hebben zij toen verdiend die halve finale gewonnen", sluit Martinez af.