Vlaamse Amateurclubs voelen zich koud gepakt na beslissing over Club Brugge U23 en stellen de Pro League voor een ultimatum: "Laat het sportieve primeren op onmogelijke licentievoorwaarden"

De Vlaamse clubs uit Eerste, Tweede en Derde Nationale waren verrast toen de Pro League besloot om Club Brugge U23 een plaats te geven in 1B. Op het complex van Thes Sport in Tessenderlo deden vijf vertegenwoordigers van 60 Vlaamse Nationalers hun plannen uit de doeken.

De vijf vertegenwoordigers waren Stefaan Luca (KVV Zelzate), Guido Vandenabeele (KSV Oudenaarde), Stijn Stijnen (Koninklijke Patro Eisden Maasmechelen), Sabrina Temmerman (Sportkring Nieuwkerken Sint-Niklaas) en Steven Van Geeteruyen (KFC Heur-Tongeren). En de locatie van deze samenscholing in coronatijden, het stadion van Thes Sport, is niet toevallig.

Onmogelijke licentievoorwaarden

"Als het sportieve op het financiële had geprimeerd dan zaten we nu in het stadion van een club uit 1B", aldus Van Geeteruyen. "Maar de licentievoorwaarden en de Pro League (vorige week vrijdag, nvdr.) hebben daar anders over beslist."

Nu vulde Lierse Kempenzonen de zevende plaats in 1B in en kregen de Beloften van Club Brugge de laatste overgebleven plaats toegekend. "We stellen ons de vraag waarom de club die sportief in aanmerking komt om te promoveren (Thes Sport) gepasseerd wordt door een club (Club Brugge U23) die ook geen licentie heeft aangevraagd. Dan is men bij de Pro League wel inventief", hekelde Vandenabeele de beslissingen van 31 juli.

Ultimatum

Wat de amateurclubs tegen de borst stoot is dat de profcompetitie een nagenoeg gesloten systeem is waarvoor de toetredingsvoorwaarden veel te streng zijn. Dus stelt het vijftal, in naam van 60 Vlaamse Nationalers, de Pro League voor een ultimatum.

Als de voorwaarden niet worden aangepast, dan wordt Eerste Nationale een waardeloze competitie.

"Zijn jullie, de Pro League, vandaag bereid om het licentiesysteem dermate en op korte termijn aan te passen zodat het sportieve aspect primeert op het financiële. Kan het systeem worden aangepast zodat ook wij aan onze clubs, de achterban en de spelers met een open vizier kunnen vertellen dat we in de toekomst de ambitie kunnen hebben om naar 1B te gaan. En dat zoiets niet langer is weggelegd voor de ploegen die in handen komen van buitenlandse investeerders, de beloftenploegen van een club uit de Pro League of per uitzondering voldoen aan de bestaande licentievoorwaarden (hij doelt op Lierse K., nvdr.).", stelt Van Geeteruyen.

De Pro League is bereid om op korte termijn aan tafel te schuiven met de initiatiefnemers. Uiteraard hopen de Nationalers op medewerking van de Pro League. Stuiten ze op een njet... "Dan wil dat zeggen dat de Pro League naar een gesloten systeem wil waarbij amateurclubs niet meer welkom zijn. Als de voorwaarden niet worden aangepast, dan wordt Eerste Nationale een waardeloze competitie."

En wat zijn dan de gevolgen als de licentievoorwaarden niet milder worden. "Wij ons afscheuren? Je kan jezelf ook de vraag stellen wie zich dan van wie afscheurt."

Zulte Waregem

Stijn Stijnen kwam met twee voorbeelden aandraven. "Dit (wijst naar het veld van Thes) is het schoolvoorbeeld van een club die door het systeem wordt afgeremd. In bevordering kwamen er 1.500 mensen naar de match en nu spelen ze soms voor een paar honderd mensen. Ze komen niet meer kijken naar clubs als er geen sportieve belangen meer aan vast hangen."

"En dan moet je kijken naar het Zulte Waregem waar ik destijds tegen speelde. Hun spelers stonden de dag voor de match nog klinkers te leggen. Als zij toen aan de voorwaarden van vandaag moesten voldoen, dan was er van het Zulte Waregem zoals we het nu kennen geen sprake geweest. Als een club sportief iets kan verwezenlijken met 1 miljoen euro moet hen niet opgelegd worden dat ze het met 6M moeten doen."