Meesterzet van Bayat aan de onderhandelingstafel levert Charleroi miljoenen op: "Maar we zijn niet op slag schatrijk"

Napoli heeft dan toch toegehapt voor Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits verlaat Lille voor Napoli en die transfer zal ook voor Charleroi geen windeieren leggen. "Maar we zijn niet plotsklaps schatrijk geworden", gaf sterke man Mehdi Bayat aan bij HLN.

Mehdi Bayat had vorig jaar aan de onderhandelingstafel met Lille OSC een doorverkooppercentage afgedwongen op een latere transfer van Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits maakte indruk in de Ligue 1 en trok voor 50 miljoen euro naar Napoli en dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 80 miljoen.

"Sommige bronnen rapporteren dat ons percentage van de meerwaarde geplafonneerd zou zijn. Naargelang de bron varieert dat tussen 6 en 7 miljoen. Daar is niks van", aldus Bayat bij Het Laatste Nieuws. Het bedrag ligt wellicht nog hoger.

"Maar we zijn nu ook niet op slag schatrijk. Het bedrag wordt in schijven gestort en we gaan geen zottigheden doen. Zoals gewoonlijk. De club is financieel gezond en dat wensen we zo te houden."

Tot slot gaf Bayat aan dat er een nieuwe linksachter zit aan te komen. Charleroi zag immers sterkhouder Nurio Fortuna naar KAA Gent vertrekken.