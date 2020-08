Nieuwe startdata voor Nationale en Provinciale reeksen: 26 - 27 september

Alleen de Belgische profclubs mogen aan hun competitie beginnen. Voor de amateurs in de nationale en provinciale reeksen is het nog even wachten.

Door de stijgende coronacijfers speelde Voetbal Vlaanderen vorige week kort op de bal door alle wedstrijden tot en met 25 augustus te verbieden. Ook vriendschappelijke wedstrijden. Trainingen bij volwassenen mogen alleen nog maar contactloos doorgaan en in groepen van max. tien. Daardoor zagen de clubs uit nationale en provinciale afdelingen hun voorbereiding helemaal in de war gestuurd. De competitiestart op 5 en 6 september was dan ook niet langer mogelijk. Nu is er een nieuwe datum geprikt voor de competitiestart. In Eerste Nationale, maar ook in alle andere provinciale en nationale afdelingen zal de competitie op 26 en 27 op gang worden getrapt.