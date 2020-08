Voetbal op maandagavond wordt vaste kost in de Belgische competitie

De beslissing van de Pro League om met 18 clubs van start te gaan in 1A heeft nog een gevolg: de laatste wedstrijd van de speeldag zal worden afgewerkt op maandagavond.

Een voetbalweekend in de Jupiler Pro League ziet er dan als volgt uit: de openingsmatch van een speeldag valt op vrijdag, gevolgd door drie matchen op zaterdag en vier op zondag. En nu dus de negende wedstrijd op maandag.

Het is de bedoeling van rechtenhouder Eleven Sports om alle wedstrijden op een verschillend tijdstip te laten doorgaan zodat er geen overlappingen zijn. De kijker kan dan alle wedstrijden bijna aaneensluitend volgen op televisie.

Supporters tegen voetbal op maandag

Maandagavondvoetbal is een slag in het gezicht voor 'Belgian Supporters' de overkoepelende belangenorganisatie voor de fans. In een eerder interview met Voetbalkrant gaf voorzitter Eddy Janssis aan dat hij ervoor vreesde dat voetbal op maandag naar voor zou worden geschoven als noodoplossing. Uit een enquête van Belgian Supporters bleek ook dat de fans niet staan te springen om op maandag naar het stadion te trekken.