Corona slaat nu ook toe bij Cercle Brugge, maar match tegen Standard komt niet in het gevaar

Vervelend nieuws bij Cercle Brugge. Daar heeft een speler het coronavirus opgelopen. Over wie het gaat is niet bekend, maar de speler in kwestie zou alvast geen symptomen vertonen.

De positieve coronatest komt er natuurlijk op een heel vervelend moment, zo net voor de competitiestart. Zaterdagavond trekt de Vereniging immers naar Luik om er Standard partij te gaan geven. Cercle verzekert in een boodschap op hun digitaal huis dat de wedstrijd sowieso doorgaat. De speler in kwestie gaat nu zeven dagen in quarantaine en alle andere spelers en stafleden werden opnieuw getest, en negatief bevonden. Cercle bevestigt dat er een A-kernspeler positief heeft getest op COVID-19. De speler in kwestie werd hierover onmiddellijk ingelicht en in quarantaine geplaatst voor 7 dagen. Alle andere spelers, stafleden en medewerkers testten negatief.



ℹ️ https://t.co/g9LOATIILs pic.twitter.com/k1NMYf5fzM — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 7, 2020