Analist kijkt vooruit naar competitiestart: "Veel vraagtekens bij Standard en Anderlecht, verwacht hen niet in top 4"

Alle juridische obstakels zijn genomen, we kunnen eindelijk weer voetballen. Vandaag trappen Club Brugge en Charleroi de Jupiler Pro League op gang. "Al zal het een heel atypisch seizoen worden", vertelt Eric Van Meir.

De Beker- en promotiefinale vorige week konden al tellen als opwarmertje. Vandaag gaat de Jupiler Pro League opnieuw van start, na een oponthoud van maar liefst vijf maanden. Al zal het geen seizoen als een ander worden. "We kenden een heel atypische aanloop, hé", trapt analist Eric Van Meir een open deur in.

"Door alle juridische perikelen heb ik nog niet echt het gevoel dat het terug begint. Vorige week wisten we nog niet wie in 1A zou uitkomen. Maar wees gerust: ook ik ben blij dat we terug kunnen opstarten. Alleen hebben we heel weinig wedstrijden kunnen zien in de voorbereiding. Het wordt hoe dan ook een atypisch seizoen. Ik hoop maar dat onze clubs klaar zijn, met name ook voor de belangrijke kwalifiactiewedstrijden voor de Champions League en Europa League die er snel aan zullen komen."

"Twee vaste POI-ploegen tegen elkaar"

En het is de eerste match van de speeldag die in Van Meirs agenda staat aangestipt. "Club Brugge-Charleroi: dat is de topaffiche. Twee vaste POI-ploegen tegen elkaar. Charleroi doet het al jaren erg goed, wat gezien hun budget erg straf is. Ook nu deden ze met de doorverkoop van Osimhen andermaal een gouden zaak", aldus Van Meir.

"In de vernieuwde play-offs met vier verwacht ik naast Club Brugge en AA Gent voornamelijk Antwerp en Charleroi. Bij Standard en Anderlecht heb ik voorlopig nog heel veel vraagtekens gezet. Al kan er natuurlijk nog veel gebeuren."

"OHL en Beerschot zijn aanwinsten voor 1A"

Met Beerschot én OHL verwelkomen we voor het eerst sinds lang twee nieuwkomers in onze hoogste klasse. "En ze zullen er geen mal figuur slaan", voorspelt Van Meir. "Zowel OHL, uit een universiteitsstad, als Beerschot zijn aanwinsten voor de Jupiler Pro League."

"Beerschot is een club met een rijke geschiedenis. Ze beschikken over een hevige en speciale aanhang, maar ik hou er wel van! Net als Beerschot is ook OHL financieel krachtig genoeg. De Thaïse voorzitter zal zeker nog enkele stevige aanwinsten naar Leuven willen halen", besluit Eric Van Meir.