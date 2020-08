Victor Osimhen : "Deel uitmaken van de geschiedenis van Napoli"

De voormalige aanvaller van Charleroi maakte deze zomer de overstap van Lille naar Napoli.

Victor Osimhen vertrok deze zomer van Lille naar Napels in ruil voor meer dan 60 miljoen euro. De Nigeriaanse spits heeft aanbiedingen van andere clubs afgewezen om zich bij Partenopei aan te sluiten. Aan Sport1, zei de voormalige speler van Charleroi speler dat hij "trots was om lid te worden van een club die grote spelers als Maradona, Higuain en Cavani heeft voortgebracht. Ik wil ook deel uitmaken van de geschiedenis.

De aanvaller heeft verschillende doelen voor ogen. "Ik wil goed presteren in de Serie A maken en de club ook in de Europa League kan helpen. Ik hoop de volgende stap in mijn carrière te zetten."