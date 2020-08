Ontgoochelde Jess Thorup: "Teleurstellend, we werkten zo hard aan die defensieve automatismen"

AA Gent heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van de titelconcurrenten. Net als vorig jaar slikte de ploeg van Thorup te gemakkelijk tegendoelpunten. En dat zat de Deen hoog na afloop van de partij.

Nog geen twee minuten was de match onderweg wanneer Suzuki de 1-0 optekende. "Een enorme teleurstelling, dat vroeg tegendoelpunt. Na vijf maanden pauze... Het was er niet aan te zien dat we vijf maanden niet gespeeld hebben. Ik ben zelf ook verrast met wat we de eerste helft op de mat brachten, want ik had echt het gevoel dat we op de goede weg waren", aldus Thorup.

De tweede helft kwam AA Gent iets beter voor de dag, maar Yaremchuk raakte tot tweemaal toe de paal. "Onze tweede helft vond ik acceptabel. We creëerden enkele goede kansen, maar het zat niet mee."

Toch ging AA Gent zonder punten naar huis, na een wel erg ongelukkig tegendoelpunt. Colidio kon afwerken, na een knullige botsing tussen Kaminski en Plastun. "Die goal valt totaal niet te accepteren. Ik weet niet wat er juist misging, maar het is duidelijk dat de communicatie totaal verkeerd liep in die fase. Dit is doodjammer, we werkten de voorbije maanden zo hard aan die defensieve automatismen."

Bij AA Gent was er trouwens geen spoor van Nurio en De Bruyn te bespeuren in de selectie. "Op de sessie van vrijdag liepen ze allebei een knieblessure op. Over de ernst ervanS kan ik me nog niet uitspreken. Dat zal de komende dagen moeten blijken", besluit Jess Thorup.