Guillaume Gillet mikt meteen hoog na winst tegen Club Brugge: "Voor het hoogst haalbare gaan"

Charleroi won ietwat verrassend van Club Brugge in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Een doelpunt van Morioka volstond voor Charleroi. Gillet keek na afloop tevreden terug op de prestatie van zijn nieuwe team.

"Het is geweldig om het seizoen te starten met een overwinning tegen de regerende kampioen. We hebben een geweldige teamprestatie geleverd. Weinigen hadden verwacht dat Charleroi hier de drie punten zou meenemen. Het was de eerste wedstrijd in lange tijd, maar we kunnen tevreden zijn", zei Gillet achteraf aan RTBF.

Gillet kwam in het verleden al met Anderlecht en Gent naar het Jan Breydelstadion. "Normaal gezien ben ik een warm welkom gewoon in het Jan Breydel, met Anderlecht en Gent. Dus het was wel raar om hier te spelen in een leeg stadion. Al hoop ik dat onze fans vanachter hun tv toch wat hebben kunnen genieten."

De middenvelder lijkt zich ook zonder problemen te hebben aangepast aan zijn nieuwe club. "Voor mezelf was het al bij al geen al te moeilijke wedstrijd. Ik heb gewoon het geluk dat ik twee jongens naast mij heb met enorm veel spelintelligentie (Morioka en Illahamaritra, nvdr.), die erg sterk zijn aan de bal. En het gaat alleen maar beter gaan, eens we wat beter op elkaar zijn ingespeeld en de automatismen er zijn."

Met de stuntzege tegen Club Brugge bevestigt Charleroi meteen al het goede van het vorige seizoen. Gillet denkt dan ook dat zijn club hoog mag mikken. "Charleroi presteert al enkele jaren heel goed en we willen graag op dat elan verdergaan. Maar daar zullen we hard voor moeten blijven werken. De boodschap is om met onze voeten op de grond te blijven. Dan kunnen we mikken op het allerhoogste."