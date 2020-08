Da Cruz zag zijn jongeren stunten op Antwerp: "Ik denk dat Refaelov meer matchen in 1A heeft gespeeld dan heel mijn groep samen"

Moeskroen kwam met een duidelijk plan naar de Bosuil. Een zeer strakke defensieve organisatie en prikken op de tegenaanval. Het leverder les Hurlus een punt op en daar was trainer Ferando De Cruz achteraf uiterst tevreden mee.

"We hebben ons wedstrijdplan nageleefd en onze organisatie stond op punt. Al bij al gaven we in de eerste helft een grote kans weg, bij die dubbele redding van Koffi", analyseerde de trainer van Moeskroen zeer beknopt de wedstrijd.

Hij prees ook de mentaliteit van zijn groep. Een erg jonge groep. "Er zijn vijf jongens gestart die nog nooit op dit niveau hebben gespeeld. Ik denk dat Lior Refaelov meer matchen op zijn teller heeft staan in de Jupiler Pro League dan heel mijn groep opgeteld”, gaf hij het contrast aan.

Puntje tegen titelfavoriet

Moeskroen panikeerde niet na de 1-0 en knokte zich na een klein offensief en vooral een geweldig doelpunt van Marko Bakic terug in de match. "We hebben het goede moment afgewacht en dit is het resultaat van een goede groep. Van de werkende Postolachi voorin tot Koffi in doel. Dit punt en dit begin van de competitie geeft ons vertrouwen een enorme boost. Antwerp behoort tot de drie, vier favorieten van het kampioenschap", besloot hij.