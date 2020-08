Pletinckx, Dury en Wolf reageren na Essevee - Genk over cruciale fase en verschil tussen eerste en tweede helft

KRC Genk ging erop en erover tegen Zulte Waregem en dat stemde coach Hannes Wolf positief. En bij Essevee waren ze dan weer niet helemaal ontevreden na de nederlaag. De eerste reacties.

"Tot het doelpunt hadden we alles onder controle en was ik gelukkig, daarna hebben we alles gedaan om onze voorsprong te verdedigen. We hebben na de pauze ons spel niet meer kunnen spelen jammer genoeg, maar qua spel zijn we lange tijd de evenknie geweest met de kwaliteiten van een topclub als Genk", wilde Francky Dury het positieve onthouden na de nederlaag.

Hij vond de strafschop bij de 1-2 van Dessers wel licht, omdat Onuachu eerst op Pletinckx leunde. Een gevoel dat ook leefde bij de jonge kapitein van Essevee: "Uiteraard was het handspel, want de bal botst tegen mijn hand, maar er gaat gewoon een fout aan vooraf volgens mij. Ik had geen intentie om de bal met mijn hand te raken", aldus Pletinckx.

Als je in veertig graden zoiets kan rechtzetten ...

KRC Genk was dan weer wél tevreden na de overwinning: "We speelden niet het spel dat we willen spelen voor de rust en daar moeten we niet blind voor zijn, maar onze tweede helft was heel goed met zes-zeven grote kansen", aldus Hannes Wolf.

"Als je in 40 graden hitte zoiets kan rechtzetten in een uitwedstrijd, dan is dat een goede zaak. We moeten natuurlijk proberen zorgen dat we niet meer in zo'n situatie komen, maar we speelden sneller in de tweede helft, er was een betere beweging, we waren meer consequent in de duels en hebben veel ballen veroverd en weinig kansen weggegeven."