Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Rodríguez Rubio - Gomes

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'Arsenal wil James Rodriguez voor een prijsje wegplukken bij Real Madrid'

Arsenal wil deze zomer graag hun middenveld versterken, zodat spitsen Aubameyang en Lacazette van meer aanvoer kunnen genieten. (Lees meer)

Angel Gomes trekt van Manchester United naar Lille

Lille ligt nog altijd in pole position om Jonathan David weg te kapen, maar ondertussen zijn ze ook in de rest van Europa aan het kijken om koopjes te doen. Zo plukt de Franse ploeg een 19-jarig talent over van Manchester United. (Lees meer)