Zware tegenvaller(s) bij AA Gent: recordaankoop mogelijk lang out, eerste seizoenshelft zit er waarschijnlijk op voor andere versterking

Het seizoen was nog niet begonnen of AA Gent kreeg al twee heel vervelende nieuwtjes te verwerken. Zowel recordaankoop Nurio als Alexandre De Bruyn liggen al in de lappenmand, meldt Het Nieuwsblad.

Het gebeurde allemaal tijdens de laatste training. Nurio liep een knieblessure op die hem mogelijk twee maanden van het veld houdt. Daarover moet de komende dagen meer duidelijkheid komen. Daarnaast was er de zware blessure van Alexandre De Bruyn. De nieuwkomer werd in de basis verwacht, maar de aanvallende middenvelder liep op training een zware kruisbandblessue op. Er wordt gevreesd dat 2020 er al op zit voor hem.