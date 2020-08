Pijnlijk: Bart De Wever gaat de mist in tijdens zijn hulde aan bekerwinnaar Antwerp en probeert zich er nog uit te kletsen

Een huldiging in een vol Bosuilstadion of op 'het Schoon Verdiep' -het Stadhuis van Antwerpen- zat er niet in voor de bekerhelden van Antwerp, dus werden ze zonder publiek in de bloemetjes gezet door burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Het was al van de bekerwinst van Beerschot in 2005 geleden dat er nog eens een Antwerpse club met een trofee kwam aandraven in de Sinjorenstad. Een plechtige huldiging was dan ook op zijn plaats nadat Antwerp op 1 augustus de Beker van België in de lucht mocht steken.

Dinsdagochtend werden de bekerhelden in de bloemetjes gezet door burgemeester Bart De Wever. Die ging tijdens zijn speech even de mist in. "Ik heb op Wikipedia gelezen dat jullie de laatste club waren die een Europese finale heeft gewonnen. In Wem-be-ley dan nog", sprak de Antwerpse burgemeester de aanwezigen toe.

KV Mechelen in 1988

De N-VA-politicus doelde op de finale van 1993 tussen Parma en Antwerp, die de Great Old met 3-1 verloor. "Dat die gespeeld werd is al een overwinning op zich", probeerde hij zich nog te redden uit de situatie.

Vijf jaar eerder won KV Mechelen de Beker voor Bekerwinnaars door in de finale Ajax te kloppen.