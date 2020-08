Enige nieuwkomer in de basis bij Beerschot meteen op niveau: "Toch al zeven weken kunnen trainen op die driemansverdediging"

Hernan Losada rekende op zijn spelers die de promotie in 1B afdwongen in Oostende. Eén uitzondering: Dario Van den Buijs stond meteen aan de aftrap. De verdediger speelde alsof hij al jaren in die defensie met drie actief is.

Van den Buijs speelde een sterke match, links naast Fré Frans. "Een driemansverdediging is niet iets wat ik gewend ben", gaf hij achteraf toe. "Maar ik heb nu toch al een zeven weken de tijd gehad om me eraan aan te passen en het ligt me wel. Het liep goed vandaag. Frans spreekt ook veel en dat helpt." Eén keer lieten ze zich verrassen, toen Vandendriessche ineens in hun rug opdook en scoorde. "Ik moest kiezen", zucht Van den Buijs. "Ik had ook die spits (Kvasina) bij mij staan. Daardoor kwam ik te laat bij Vandendriessche. Maar ze deden dat wel goed hoor bij Oostende. Die lopende mensen uit het middenveld zorgden voor problemen. Ze doken constant in onze rug. Dit Oostende heeft leuke spelers, ze gaan het nog veel ploegen moeilijk maken." Van den Buijs weet echter dat ook Jan Van den Bergh - gisteren niet op het wedstrijdblad - er nog aankomt. "Jan zal klaar zijn straks, ik weet dat. Maar ik krijg heel veel vertrouwen van de coach. Hij heeft me onmiddellijk dat vertrouwen gegeven. Dat doet wel deugd."