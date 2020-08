FC Transfervrij - middenveld: meer dan 1.250 matchen aan ervaring in 1A gratis op te pikken

Elke seizoen zijn er spelers die bij het begin van de competitie nog geen club hebben gevonden en dat zijn er nu meer dan ooit. In deze reeks gaan we per positie kijken naar spelers die vorig jaar aan de slag waren in 1A of 1B en nog geen nieuwe club hebben. Nu is het aan de middenvelders.

Renato Neto

KV Oostende gaf de Braziliaan een kans nadat hij langdurig geblesseerd was bij KAA Gent. Neto (28) kwam aan tien wedstrijden dit seizoen, maar KVO gaf hem geen nieuw contract. Ook nu blijft het een gok om de blessuregevoelige Neto binnen te halen, maar hij is en blijft ee schat aan ervaring. Hij heeft 209 matchen gespeeld in 1A én pakte de titel in 2015.

Steven Defour

Nog iemand met Belgische titels op zijn palmares. Bij KV Mechelen hopen ze vurig dat hij deze zomer nog wordt aangekondigd, maar de middenvelder met meer dan 50 caps wordt in verband gebracht met een transfer richting Turkije. Defour (32 jaar en 231 matchen in 1A) is wel bereid om zijn carrière af te sluiten bij Malinwa.

Sambou Yatabaré

Net zoals Defour was hij einde contract bij Antwerp, maar Yatabaré (31 jaar, 54 matchen in 1A) bracht het voorbije seizoen wel door in de B-kern. Welke club kan nog iets doen met een werkpaard op het middenveld?

Seth De Witte

Nog een oude krijger met tonnen ervaring (209 matchen in 1A) op het hoogste niveau. Op zijn 32e is hij nog niet aan stoppen toe. Hij kan een winnaarsmentaliteit bijbrengen aan een ploeg en pikt elk seizoen wel zijn goaltjes mee.

Maar de man met de meest ervaring in eerste klasse is natuurlijk Overmeire (34 jaar, 436 matchen in 1A). Hij traint mee bij de beloften van Club Brugge en als hij een club vindt gaat hij voor het eerst voor een andere club dan Lokeren uitkomen. Het zal toch vreemd zijn om hem een eerste keer niet in het zwart-wit-geel te zien rondlopen op het middenveld.

Samir Nasri

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat een eersteklasser de 33-jarige Fransman gaat oppikken. Zijn seizoen bij Anderlecht was niet geslaagd en Nasri (7 matchen in 1A) is te duur voor een speler waarvan je niet weet of hij 100% fit zal zijn.

Elohim Rolland

Kortrijk pikte hem in 2015 op in de lagere klassen in Frankrijk. Hij liet bij vlagen zijn talent zien, maar Rolland (33) werd al te vaak afgeremd door vervelende blessures. Mede daardoor zit hij aan 'slechts' 95 optredens voor KVK in 1A.

Mégan Laurent

Pas in de voorbije twee seizoenen, bij Eupen, stak Laurent (28) de neus aan het venster in eerste klasse (19 matchen in 1A). Voorheen was hij vooral een reeks lager actief bij Lierse, Mons en Tubize. De Panda's lieten zijn contract na twee seizoenen aflopen.