OFFICIEEL: Antwerp haalt versterking bij Anderlecht

Het is nu helemaal in kannen en kruiken: Pieter Gerkens ruilt RSC Anderlecht in voor Antwerp, waar hij een meerjarig contract tekent.

UPDATE: De deal is inmiddels helemaal in kannen en kruiken. Pieter Gerkens tekende een contract voor drie seizoenen op De Bosuil.



Lees meer: https://t.co/GQoIcFq1H6#RAFC #OneRedFamily #Transfer pic.twitter.com/FL11q0Z18b — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 12, 2020 Antwerp kocht deze zomer al vooral 'Belgisch' in, met eerder ook al deals rond Dragan Lausberg, Birger Verstraete en Nill De Pauw en versterkingen vanuit de Jupiler Pro League met Butez en Boya. Enkel doelman Beiranvand was al een 'exotische transfer', de komende weken mag nog spektakel verwacht worden op De Bosuil. Oude bekende Met Ivan Leko krijgt Gerkens bovendien een oude bekende als coach. Voor zijn transfer naar Anderlecht, was Gerkens immers de smaakmaker van STVV. In 2016-2017 wist Gerkens 14x te scoren in de competitie en gaf hij 5 assists. Zijn coach toen: Ivan Leko. Gerkens begon goed bij Anderlecht, maar was vorig seizoen een lange tijd out door een voetblessure. Bij Anderlecht willen ze af van een paar zware contracten, dus ze zijn bij paars-wit heel blij dat de loonkost opnieuw wat gedaald is.